Хави и Постекоглу – кандидаты на пост тренера саудовского «Аль-Ахли». Яйссле может уйти в «Лейпциг»
«Аль-Ахли» нацелился на экс-тренеров «Барселоны» и «Тоттенхэма».
Команда из Джидды связалась с Энджем Постекоглу, а также рассматривает возможность приглашения Хави.
Интерес к этим специалистам связан с возможным уходом Маттиаса Яйссле. 37-летний немец может возглавить «РБ Лейпциг», если у клуба Бундеслиги не получится договориться с основным кандидатом – Оле Вернером (экс-«Вердер»).
Чего добьется Карпин в «Динамо»?10768 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости