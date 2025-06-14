Хави и Постекоглу – кандидаты на пост тренера саудовского «Аль-Ахли». Яйссле может уйти в «Лейпциг»

«Аль-Ахли» нацелился на экс-тренеров «Барселоны» и «Тоттенхэма».

Команда из Джидды связалась с Энджем Постекоглу, а также рассматривает возможность приглашения Хави.

Интерес к этим специалистам связан с возможным уходом Маттиаса Яйссле. 37-летний немец может возглавить «РБ Лейпциг», если у клуба Бундеслиги не получится договориться с основным кандидатом – Оле Вернером (экс-«Вердер»).