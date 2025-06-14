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Хави и Постекоглу – кандидаты на пост тренера саудовского «Аль-Ахли». Яйссле может уйти в «Лейпциг»

«Аль-Ахли» нацелился на экс-тренеров «Барселоны» и «Тоттенхэма».

Команда из Джидды связалась с Энджем Постекоглу, а также рассматривает возможность приглашения Хави.

Интерес к этим специалистам связан с возможным уходом Маттиаса Яйссле. 37-летний немец может возглавить «РБ Лейпциг», если у клуба Бундеслиги не получится договориться с основным кандидатом – Оле Вернером (экс-«Вердер»).

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
logoХави
logoБарселона
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Англия
logoЭндж Постекоглу
logoТоттенхэм
logoАль-Ахли Джидда
logoРБ Лейпциг
logoбундеслига Германия
logoМаттиас Яйссле
logoОле Вернер
logoвысшая лига Саудовская Аравия
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