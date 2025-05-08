Хави: «У Анчелотти 30 титулов за 10 лет, а его так критикуют, будто он ничего не выигрывал. Давление в Испании очень сильное, все зациклено на результате»
Бывший главный тренер «Барселоны» также ответил на вопрос о возвращении к работе.
«Я не тороплюсь, но мне бы хотелось получить хороший проект. Проект, в котором мне скажут: «У тебя есть четыре года, чтобы поработать и развить проект». Я бы с удовольствием поработал в Премьер-лиге, потому что мне нравится тамошняя страсть. В Испании все зациклено на результате.
Посмотрите, что происходит с Анчелотти, все его критикуют. Это несправедливо. Он выиграл 30 титулов за 10 лет, а его критикуют так, как будто он ничего не выигрывал. [Эрнесто] Вальверде прекрасно сказал: «Если уж Анчелотти критикуют, то на что надеяться остальным?» Давление в Испании очень сильное, особенно в «Барселоне» и «Реале».
«Челси» Марески – хороший проект. «Арсенал» Артеты – хороший проект. Он работает уже шестой год, и у него были трудные сезоны, но клуб верил в процесс и продолжал его. В Испании такого не бывает», – сказал Хави.
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