Хави может сменить Яйссле в «Аль-Ахли». Саудовский клуб сделал предложение экс-тренеру «Барсы» (Foot Mercato)

Хави может возглавить клуб из Саудовской Аравии.

45-летний специалист получил предложение от «Аль-Ахли », об этом сообщает Foot Mercato.

На данный момент Маттиас Яйссле возглавляет саудовский клуб.

«Аль-Ахли» находится на пятой позиции в таблице чемпионата в Саудовской Аравии. Команда также выиграла азиатскую Лигу чемпионов в этом сезоне.

Хави находится без работы с июня 2024 года после увольнения из «Барселоны», в которой он занимал пост главного тренера с ноября 2021 года.