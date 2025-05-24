Хави может сменить Яйссле в «Аль-Ахли». Саудовский клуб сделал предложение экс-тренеру «Барсы» (Foot Mercato)
Хави может возглавить клуб из Саудовской Аравии.
45-летний специалист получил предложение от «Аль-Ахли», об этом сообщает Foot Mercato.
На данный момент Маттиас Яйссле возглавляет саудовский клуб.
«Аль-Ахли» находится на пятой позиции в таблице чемпионата в Саудовской Аравии. Команда также выиграла азиатскую Лигу чемпионов в этом сезоне.
Хави находится без работы с июня 2024 года после увольнения из «Барселоны», в которой он занимал пост главного тренера с ноября 2021 года.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Foot Mercato
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