Ловчев об аресте Промеса: «Если его преступление доказано, то он должен сидеть. Не думаю, что в Голландии дают срок за то, что Квинси топит за Россию»

Евгений Ловчев прокомментировал ситуацию с Квинси Промесом.

Ранее сообщалось , что экс-форвард «Спартака» задержан в Дубае по запросу об экстрадиции от Нидерландов. В прокуратуре Нидерландов не подтвердили арест Промеса .

«До того момента, как все это началось с Промесом, мы же видели Квинси, который нигде не замешан был. Ни в пьянках, ни еще в чем‑то. Это был нормальный хороший футболист. И когда мне начинают объяснять в прессе, что он там натворил…

В любом случае, здесь должны разбираться следственные органы. Если это все было, значит с этим должны разбираться. Я не думаю, что в Голландии дают срок за то, что Промес топит за Россию, например. Вряд ли тут есть политическая подоплека. Значит было что‑то такое, за что он должен отсидеть. Только и всего.

Здесь вопрос правосудия, а не наших рассуждений. Если его преступление доказано и в Нидерландах человек должен за это сидеть, то он должен сидеть», – сказал экс-футболист «Спартака ».