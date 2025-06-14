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Жоан Лапорта: «Барселона» и Монсеррат всегда будут вместе защищать каталонскую идентичность. «Барселона» – это больше, чем клуб»

Жоан Лапорта высказался о восхождении болельщиков на гору Монсеррат.

В честь 125-летия каталонского клуба болельщики «Барселоны» совершили поход на гору Монсеррат к монастырю Святой Марии. Более половины участников марафона прошли 47 километров.

«Этот день еще раз показал, что «Барселона» – это больше, чем клуб.

Мы ощутили товарищество с маршем Marxa Culer. Те, кто принял участие в походе, накормили и тело, и душу. Мы хотели выиграть трофеи в 125-м сезоне клуба. 

«Барселона» и Монсеррат всегда будут вместе защищать каталонскую идентичность, культуру, язык, наши права и свободы, а также наши традиции», – сказал президент «Барселоны» Жоан Лапорта.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Барселоны»
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