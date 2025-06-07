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  • «Аль-Хилаль» и «Наполи» договорились о трансфере Осимхена за 75 млн евро. Форвард еще не ответил на предложение саудовцев (Бен Джейкобс)
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«Аль-Хилаль» и «Наполи» договорились о трансфере Осимхена за 75 млн евро. Форвард еще не ответил на предложение саудовцев (Бен Джейкобс)

«Аль-Хилаль» и «Наполи» договорились о трансфере Виктора Осимхена.

Саудовцы готовы выплатить отступные в размере 75 млн евро. Клубы достигли устной договоренности, сообщает журналист Бен Джейкобс.

«Аль-Хилаль» уже назначил дату проведения медосмотра, но сам футболист пока не ответил на предложение. Клуб хочет, чтобы ситуация прояснилась в течение суток. 

Ранее стало известно, что саудовский клуб предлагает форварду зарплату в размере 40 миллионов евро за сезон и еще 5 млн в качестве бонусов. 

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2446 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Бена Джейкобса
logoНаполи
возможные трансферы
logoсерия А Италия
logoВиктор Осимхен
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Хилаль
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