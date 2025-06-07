«Аль-Хилаль» и «Наполи» договорились о трансфере Осимхена за 75 млн евро. Форвард еще не ответил на предложение саудовцев (Бен Джейкобс)

«Аль-Хилаль» и «Наполи» договорились о трансфере Виктора Осимхена.

Саудовцы готовы выплатить отступные в размере 75 млн евро. Клубы достигли устной договоренности, сообщает журналист Бен Джейкобс.

«Аль-Хилаль » уже назначил дату проведения медосмотра, но сам футболист пока не ответил на предложение. Клуб хочет, чтобы ситуация прояснилась в течение суток.

Ранее стало известно , что саудовский клуб предлагает форварду зарплату в размере 40 миллионов евро за сезон и еще 5 млн в качестве бонусов.