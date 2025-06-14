Кайл Уокер: «Ради победы в ЛЕ с «Тоттенхэмом» я бы отказался от одного титула АПЛ с «Ман Сити»

Кайл Уокер отказался бы от одного титула АПЛ ради трофея с «Тоттенэмом».

«Я бы, наверное, отказался от одной Премьер-лиги, чтобы выиграть [Лигу Европы ] с «Тоттенхэмом ». Отдал бы, если мог все изменить, только чтобы сказать, что я был в составе «Тоттехэма», который выиграл трофей, первый с 2007 года.

Я знаю, что это значит. Я бы отдал свой второй титул [АПЛ ]. Трудно отдать один, но ради того, что значил тот момент, я бы отдал», – сказал защитник «Манчестер Сити », выступавший за «Тоттенхэм» с 2009 по 2017 год.

Уокер с «горожанами» выиграл 17 трофеев, в том числе 6 раз брал титул в АПЛ.

«Тоттенхэм» выиграл Лигу Европы-2024/25 – это первый трофей клуба с 2008 года.