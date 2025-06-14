Кайл Уокер: «Ради победы в ЛЕ с «Тоттенхэмом» я бы отказался от одного титула АПЛ с «Ман Сити»
Кайл Уокер отказался бы от одного титула АПЛ ради трофея с «Тоттенэмом».
«Я бы, наверное, отказался от одной Премьер-лиги, чтобы выиграть [Лигу Европы] с «Тоттенхэмом». Отдал бы, если мог все изменить, только чтобы сказать, что я был в составе «Тоттехэма», который выиграл трофей, первый с 2007 года.
Я знаю, что это значит. Я бы отдал свой второй титул [АПЛ]. Трудно отдать один, но ради того, что значил тот момент, я бы отдал», – сказал защитник «Манчестер Сити», выступавший за «Тоттенхэм» с 2009 по 2017 год.
Уокер с «горожанами» выиграл 17 трофеев, в том числе 6 раз брал титул в АПЛ.
«Тоттенхэм» выиграл Лигу Европы-2024/25 – это первый трофей клуба с 2008 года.
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Опубликовано: Sports
Источник: The Spurs Web
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