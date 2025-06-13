«Фенербахче» ведет переговоры о переходе Уокера. 35-летний Кайл хочет контракт минимум на 2 года
«Фенербахче» интересуется Кайлом Уокером.
По данным журналиста Ягыза Сабунджуоглу, в стамбульском клубе уже сделали 35-летнему защитнику предложение.
Уокер хочет получить контракт минимум на два года. Если защитник договорится с «Фенербахче», «Манчестер Сити» разрешит ему уйти.
В прошлом сезоне Уокер выступал за «Милан» на правах аренды и поучаствовал в 14 матчах во всех турнирах.
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Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Ягыза Сабунджуоглу в X
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