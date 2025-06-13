«Фенербахче» ведет переговоры о переходе Уокера. 35-летний Кайл хочет контракт минимум на 2 года

«Фенербахче» интересуется Кайлом Уокером.

По данным журналиста Ягыза Сабунджуоглу, в стамбульском клубе уже сделали 35-летнему защитнику предложение.

Уокер хочет получить контракт минимум на два года. Если защитник договорится с «Фенербахче », «Манчестер Сити » разрешит ему уйти.

В прошлом сезоне Уокер выступал за «Милан» на правах аренды и поучаствовал в 14 матчах во всех турнирах.