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«Фенербахче» ведет переговоры о переходе Уокера. 35-летний Кайл хочет контракт минимум на 2 года

«Фенербахче» интересуется Кайлом Уокером.

По данным журналиста Ягыза Сабунджуоглу, в стамбульском клубе уже сделали 35-летнему защитнику предложение.

Уокер хочет получить контракт минимум на два года. Если защитник договорится с «Фенербахче», «Манчестер Сити» разрешит ему уйти. 

В прошлом сезоне Уокер выступал за «Милан» на правах аренды и поучаствовал в 14 матчах во всех турнирах. 

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Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Ягыза Сабунджуоглу в X
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