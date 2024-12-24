Шавло считает, что в России нет спортивных директоров для «Спартака»: «Нужен опытный иностранец, он будет разбираться с легионерами. С российскими игроками работать легче»

Сергей Шавло объяснил, почему «Спартаку» нужен иностранный спортивный директор.

Ранее генеральный директор красно-белых Олег Малышев заявил , что новым спортивным директором будет иностранец.

– Все решает руководство. Они решили пригласить иностранца. Новый спортивный директор должен быть опытным специалистом, чтобы мог продать и купить иностранных футболистов.

– Российский спортивный директор мог бы успешно работать в «Спартаке»?

– Таких я не могу назвать, у нас их даже нет. Со своими футболистами все ясно, а иностранный спортивный директор будет разбираться с легионерами. С российскими игроками работать легче, поэтому нужен иностранец с опытом.

– Артем Ребров может стать спортивным директором «Спартака» в будущем?

– Он опытный специалист, много играл, в курсе всех дел. Не исключаю, что Ребров станет спортивным директором. Может, Артем будет помогать новому спортивному директору, – сказал бывший гендиректор «Спартака».