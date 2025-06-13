Хески о «Сити» на КЧМ: «Если дела пойдут плохо, Пепу ничего не грозит. Он почти неуязвим после того, что дал клубу и АПЛ»
Эмил Хески считает, что неудача «Ман Сити» на КЧМ не отразится на Пепе Гвардиоле.
«Если честно, Пепу ничего не грозит, если у «Сити» будут проблемы на клубном чемпионате мира, даже если до этого момента у них был тяжелый сезон.
Давайте будем честны. Я бы не сказал, что он неуязвим, но он не так уж далек от этого. Дело в том, что Пеп просто очень много дал «Манчестер Сити», клубу. Он так много дал Премьер-лиге и Англии.
Поэтому игрокам нужно отдавать все силы, но я не вижу никакого давления на Пепа, если в Америке дела пойдут плохо», – сказал экс-форвард «Ливерпуля», «Астон Виллы» и других клубов в разговоре с Prime Casino.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
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