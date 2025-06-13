  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хески о «Сити» на КЧМ: «Если дела пойдут плохо, Пепу ничего не грозит. Он почти неуязвим после того, что дал клубу и АПЛ»
1

Хески о «Сити» на КЧМ: «Если дела пойдут плохо, Пепу ничего не грозит. Он почти неуязвим после того, что дал клубу и АПЛ»

Эмил Хески считает, что неудача «Ман Сити» на КЧМ не отразится на Пепе Гвардиоле.

«Если честно, Пепу ничего не грозит, если у «Сити» будут проблемы на клубном чемпионате мира, даже если до этого момента у них был тяжелый сезон.

Давайте будем честны. Я бы не сказал, что он неуязвим, но он не так уж далек от этого. Дело в том, что Пеп просто очень много дал «Манчестер Сити», клубу. Он так много дал Премьер-лиге и Англии.

Поэтому игрокам нужно отдавать все силы, но я не вижу никакого давления на Пепа, если в Америке дела пойдут плохо», – сказал экс-форвард «Ливерпуля», «Астон Виллы» и других клубов в разговоре с Prime Casino.

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?26659 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoПеп Гвардиола
logoчемпионат мира среди клубов
logoЭмил Хески
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гвардиола о неудачном сезоне: «Барса» или «Реал» меня бы уволили, а в «Ман Сити» об этом даже не шло речи. В Испании я бы уже не тренировал, нам нужно быть терпеливее»
36вчера, 14:16
Грилиш не попал в состав «Ман Сити» на КЧМ. Хусанов, Родри, Рейндерс, Шерки, Фоден, Мармуш и Холанд – в заявке
2411 июня, 16:36
Гвардиола получил почетную докторскую степень Манчестерского университета
459 июня, 19:58Фото
Гвардиола о сезоне «Ман Сити»: «Мы выиграли важный титул – попали в ЛЧ. В Англии это поважнее, чем некоторые трофеи. Задача все время усложняется»
123 июня, 04:15
Главные новости
«Динамо» объявило, что Карпин подписал контракт до лета 2028-го: «Благодарим РФС за согласие на совмещение постов»
15 минут назад
Карпин возглавил «Динамо». О назначении объявили в эфире «Что? Где? Когда?»
6018 минут назад
10 млн фунтов за Франка – одна из крупнейших компенсаций за тренера в истории АПЛ. Больше платили только за Поттера и Виллаш-Боаша
520 минут назад
Мостовой об обучении на тренера: «Все сводится к одному: мяч – круглый, ворота – прямоугольные. Все схемы отработаны десятилетиями. Ничего нового не придумано»
2322 минуты назад
Глава «Палмейраса» Перейра: «Считается, что женщины – слабый пол, но это не так. Если меня бьют, я бью в ответ гораздо сильнее. Мой способ ответить – показывать достижения клуба»
1143 минуты назад
«Чисто из офиса пуляет на тотальном расслабоне» – про какого футболиста этот комментарий на Спортсе’’?
44 минуты назадТесты и игры
Дмитрий Губерниев: «Не понимаю любовь к Промесу. Мне прилетает, что он такой народный, его сравнивают с Черенковым. Это кощунство и бред»
2445 минут назад
«Ливерпуль» заплатит за Виртца 117,5 млн евро, еще 18,8 млн – бонусы
2954 минуты назад
«Фенербахче» связался с Сон Хын Мином и сделал запрос в «ПСЖ» насчет Рамуша и Ли Кан Ина. Моуринью может помочь их убедить (Fanatik)
8сегодня, 18:36
Нико Уильямс готов снизить зарплатные требования ради «Барсы». Вингер согласен получать 12 млн евро до уплаты налогов (Бен Джейкобс)
23сегодня, 18:34
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Роналдо о «Ростове»: «Он останется и готовится к сборам. У нас нет предложений от других команд»
332 минуты назад
Суарес о Ямале: «Ламин знаменует собой эпоху и демонстрирует зрелость. Как болельщик «Барсы», я очень рад видеть, как он растет»
546 минут назад
«Наполи» за 9+1 млн евро купил 20-летнего защитника Марьянуччи у «Эмполи»
254 минуты назад
Месси о КЧМ: «Это прекрасная возможность насладиться лучшим футболом в США. Приедут отличные команды с важными игроками, которых люди хотят видеть»
356 минут назад
«Фенербахче» ведет переговоры о переходе Уокера. 35-летний Кайл хочет контракт минимум на 2 года
сегодня, 18:32
Джилардино – фаворит на смену Индзаги в «Пизе». Решающая встреча пройдет завтра
5сегодня, 18:21
Вальверде об Алонсо в «Реале»: «Хаби очень доступен – игрокам помогает, что он рядом. Мы будем вместе стремиться завоевать большинство титулов в этом году»
4сегодня, 18:07
Евро-2025 (U19). Групповой этап. Испания победила Данию, Румыния играет с Черногорией, Германия встретится с Нидерландами в субботу, Англия – с Норвегией
1сегодня, 16:55
Льорис о протестах против иммиграционных рейдов в Лос-Анджелесе: «Социальная напряженность есть во всем мире, но многие наши фанаты – латиноамериканцы, поэтому мы особенно чувствительны к этому»
6сегодня, 17:59
Саудовский «Аль-Ахли» рассматривает Постекоглу на пост главного тренера
сегодня, 17:55