Хески о «Сити» на КЧМ: «Если дела пойдут плохо, Пепу ничего не грозит. Он почти неуязвим после того, что дал клубу и АПЛ»

Эмил Хески считает, что неудача «Ман Сити» на КЧМ не отразится на Пепе Гвардиоле.

«Если честно, Пепу ничего не грозит, если у «Сити» будут проблемы на клубном чемпионате мира, даже если до этого момента у них был тяжелый сезон.

Давайте будем честны. Я бы не сказал, что он неуязвим, но он не так уж далек от этого. Дело в том, что Пеп просто очень много дал «Манчестер Сити », клубу. Он так много дал Премьер-лиге и Англии.

Поэтому игрокам нужно отдавать все силы, но я не вижу никакого давления на Пепа, если в Америке дела пойдут плохо», – сказал экс-форвард «Ливерпуля», «Астон Виллы» и других клубов в разговоре с Prime Casino.