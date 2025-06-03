Гвардиола о сезоне «Ман Сити»: «Мы выиграли важный титул – попали в ЛЧ. В Англии это поважнее, чем некоторые трофеи. Задача все время усложняется»

Пеп Гвардиола считает, что выход «Ман Сити» в ЛЧ из АПЛ сопоставим с титулом.

В минувшем сезоне клуб прервал 4-летнюю серию побед в английской Премьер-лиге, заняв 3-е место в таблице.

«Горожане» не выиграли ни одного титула в текущем календарном году. Они еще могут выиграть клубный чемпионат мира – турнир пройдет в США с 15 июня по 13 июля.

«Сезон был сложным, тяжелый год. У нас было много проблем в Лиге чемпионов , мы не были стабильны.

Мы выиграли важный титул – попали в Лигу чемпионов. В Англии это поважнее, чем некоторые трофеи. Эта задача все время усложняется, на квалификацию в ЛЧ сейчас претендуют от 7 до 9 команд.

Мы закончили сезон на высокой ноте, теперь пришло время для клубного чемпионата мира. Подходим к нему в хорошей форме и с настроем пройти далеко», – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».