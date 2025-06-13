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Агент Роналдо о «Ростове»: «Он останется и готовится к сборам. У нас нет предложений от других команд»

Агент Роналдо сообщил, что полузащитник останется в «Ростове».

На прошлой неделе представитель игрока заявлял: «Мы уходим из «Ростова», но на данный момент мы еще не закончили этот процесс».

«Роналдо отдыхает и готовится к сборам с «Ростовом».

У нас нет никаких предложений от других команд, он остается в российском клубе», – сказал агент Жулио Сезар Гранжа.

Бразилец выступал за ростовский клуб с 2024 года. В прошедшем сезоне вингер забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи в 36 матчах во всех турнирах.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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