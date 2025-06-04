Роналдо покинет «Ростов», сообщил агент вингера: «Мы уходим из клуба, но еще не закончили этот процесс»

Роналдо покинет «Ростов» этим летом.

«Мы уходим из «Ростова », но на данный момент мы еще не закончили этот процесс.

Готов ли игрок перейти в топ-клуб РПЛ при наличии предложения? Это зависит не только от Роналдо », – сказал агент полузащитника Жулио Сезар Гранжа.

Бразилец выступал за ростовский клуб с 2024 года. В 36 матчах прошедшего сезона вингер забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи во всех турнирах.