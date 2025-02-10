Агент Роналдо считает, что вингер забьет больше 5 голов весной: «Хочет максимально помочь «Ростову»
Агент Роналдо дос Сантоса высказался о результативности вингера «Ростова».
«Роналдо настроен отлично провести вторую часть сезона, хочет максимально помочь «Ростову».
Сколько голов забьет до конца сезона? Думаю, больше пяти точно», — сказал Жулио Сезар Гранжа.
В 20 матчах сезона во всех турнирах на счету бразильца 6 голов и 3 ассиста.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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