Агент Роналдо считает, что вингер забьет больше 5 голов весной: «Хочет максимально помочь «Ростову»

Агент Роналдо дос Сантоса высказался о результативности вингера «Ростова».

«Роналдо настроен отлично провести вторую часть сезона, хочет максимально помочь «Ростову».

Сколько голов забьет до конца сезона? Думаю, больше пяти точно», — сказал Жулио Сезар Гранжа.

В 20 матчах сезона во всех турнирах на счету бразильца 6 голов и 3 ассиста.