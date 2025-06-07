Гвардиола о Ямале: «Повезло снова найти парня в «Барселоне» с перспективой. Но мне жаль – не будет никого, похожего на Месси. Невозможно»
Пеп Гвардиола считает, что никто не сможет сравниться с Лионелем Месси.
Вингер «Барселоны» забил 18 голов и сделал 25 передач в 55 матчах во всех турнирах в прошедшем сезоне.
«То, насколько Ламин Ямаль понимает футбол... Это по-настоящему удивляет.
Нам в «Барселоне» очень повезло снова найти такого парня, у которого есть перспективы... Не хочу говорить, как у Лео.
Правда, мне жаль, но, на мой взгляд, не будет никого в мире, похожего на Лионеля Месси. Невозможно», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола в интервью DAZN.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
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