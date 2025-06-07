Гвардиола о Ямале: «Повезло снова найти парня в «Барселоне» с перспективой. Но мне жаль – не будет никого, похожего на Месси. Невозможно»

Пеп Гвардиола считает, что никто не сможет сравниться с Лионелем Месси.

Вингер «Барселоны» забил 18 голов и сделал 25 передач в 55 матчах во всех турнирах в прошедшем сезоне.

«То, насколько Ламин Ямаль понимает футбол... Это по-настоящему удивляет.

Нам в «Барселоне» очень повезло снова найти такого парня, у которого есть перспективы... Не хочу говорить, как у Лео.

Правда, мне жаль, но, на мой взгляд, не будет никого в мире, похожего на Лионеля Месси . Невозможно», – сказал главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола в интервью DAZN.