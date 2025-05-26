Алонсо о Мбаппе и Винисиусе: «Это благо, что у «Реала» есть игроки такого уровня. У меня есть идеи, как задействовать их вместе»
– Есть ли у вас план, как сделать Винисиуса и Мбаппе совместимыми?
– Прежде всего, это благо, что у нас есть игроки такого уровня. И не только Килиан и Винисиус, но и многие другие. Но они, без сомнения, являются двумя игроками, которые делают разницу, и мы должны выжать из них все. Потому что, если они будут выкладываться полностью, команда будет выигрывать больше, а это то, чего мы хотим.
Но да, конечно, у меня есть идеи [как задействовать их вместе]... Но до встречи с ними еще есть время. Я собираюсь использовать его, чтобы поработать над этой идеей и убедиться, что игроки ее примут.
Такое общение и взаимопонимание в отношении того, чего мы хотим и как правильно этого добиться, очень важно. Они игроки топ-уровня, – сказал новый главный тренер «Реала».