Алонсо выбрал для «Реала» схему 4-3-3 и хочет, чтобы атакующее трио отрабатывало в защите. Тренер поговорит с Винисиусом о жертвах ради команды (Marca)

Хаби Алонсо планирует использовать в «Реале» схему 4-3-3.

Как сообщает Marca, в клубе есть понимание того, что текущий состав не подходит для игры в три центральных защитника – как минимум пока есть проблемы с травмами.

Для реализации планов новому тренеру необходимо, чтобы атакующее трио отрабатывало в защите. В этом плане выступления «Реала » в нынешнем сезоне вызывают у испанца беспокойство. Кто-то один может быть освобожден от оборонительных функций, но не вся троица.

Один из первых разговоров Алонсо после того, как вся команда будет в сборе, состоится с Винисиусом Жуниором . Хаби хочет донести до вингера, что все зависит не только от его игры в атаке, но и от готовности идти на жертвы ради команды. Тренер не хочет видеть на поле нежелание работать.