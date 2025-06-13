ПСВ предлагает Перишичу контракт на два года, чтобы удержать его от перехода в «Барсу». Хорват заинтересован, но ждет решения каталонцев

ПСВ пытается удержать Ивана Перишича от перехода в «Барселону».

Ранее сообщалось , что Ханси Флик хотел бы видеть 36-летнего вингера в «Барсе». Тренер знает хорвата по работе в «Баварии».

ПСВ не хочет терять футболиста. По информации Diario Sport, чемпионы Нидерландов предложили Перишичу двухлетний контракт, улучшив изначальное предложение, которое предусматривало продление только на один сезон.

Утверждается, что Перишича заинтересовало это предложение. Тем не менее, игрок не подпишет никакой контракт до тех пор, пока не узнает окончательное решение «Барселоны».

Хорват хочет продолжать выступать на высоком уровне, чтобы сохранить место в национальной сборной и поехать на чемпионат мира.