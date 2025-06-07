Флик хочет видеть 36-летнего Перишича в «Барселоне». Тренер работал с ним в «Баварии»
Ханси Флик хочет видеть Ивана Перишича в «Барселоне».
В минувшем сезоне 36-летний полузащитник выступал за ПСВ и 1 июля станет свободным агентом, если не продлит контракт.
Mundo Deportivo со ссылкой на Bild сообщает, что тренер «Барселоны» хотел бы, чтобы клуб подписал Перишича.
Флик знает хорвата по работе в «Баварии».
В прошедшем сезоне Перишич забил 11 голов и отдал 11 результативных передач. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
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