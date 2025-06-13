Защитник «Барсы» Мартин перенесет операцию на кисти. Он травмировался в матче за Испанию на молодежном Евро

Жерар Мартин из «Барсы» перенесет операцию на руке.

Защитник получил повреждение кисти в матче чемпионата Европы среди молодежных команд (U21) между Испанией и Словакией (3:2).

«Мартин получил вывих основания пятой пястной кости правой руки и во вторник будет прооперирован под наблюдением медицинской службы клуба.

После операции будет предоставлена дополнительная информация», – сказано в сообщении пресс-службы «Барселоны ».

В этом сезоне Мартин провел за клуб 42 матча во всех турнирах, забил гол и сделал шесть результативных передач.

Защитнику «Барсы» Форту прооперировали носовую перегородку. У него были проблемы с дыханием