Защитнику «Барсы» Форту прооперировали носовую перегородку. У него были проблемы с дыханием
Эктор Форт перенес операцию на носовой перегородке.
По ходу прошедшего сезона защитник «Барселоны» страдал от хронической заложенности носа.
Ожидается, что 18-летний испанец вернется в строй через 4 недели. Таким образом, Форт успеет восстановиться к 12 июля, когда стартует предсезонка «Барсы».
В минувшем сезоне защитник провел за «блауграну» 21 матч во всех турнирах.
Фото: инстаграм Эктора Форта
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Mundo Deportivo
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