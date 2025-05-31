Защитнику «Барсы» Форту прооперировали носовую перегородку. У него были проблемы с дыханием

Эктор Форт перенес операцию на носовой перегородке.

По ходу прошедшего сезона защитник «Барселоны» страдал от хронической заложенности носа.

Ожидается, что 18-летний испанец вернется в строй через 4 недели. Таким образом, Форт успеет восстановиться к 12 июля, когда стартует предсезонка «Барсы».

В минувшем сезоне защитник провел за «блауграну» 21 матч во всех турнирах.

Фото: инстаграм Эктора Форта