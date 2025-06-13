Митрюшкин о Карпине: «Его феномен – в подходе, психологии, посыле. Его харизматичность чувствуется»
Антон Митрюшкин рассказал, в чем заключается феномен Валерия Карпина.
– Ты начинал в «Спартаке» при Карпине. Как он поменялся за это время?
– Видно, что Карпин набрался большого опыта. Харизмы у него и тогда было не отнять, а сейчас он прибавил в опыте, что для тренера очень важно. Видно, что Валерий Георгиевич чувствует себя уверенно, а эта уверенность передается игрокам.
Считаю, феномен Карпина – в его подходе, психологии и в своем посыле. Его харизматичность чувствуется, – сказал вратарь «Локомотива».
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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