Зырянов об Энрике: «Халку тоже поначалу было непросто, он брал мяч и старался всех обыграть. Нужно больше времени на адаптацию, чудес не бывает»

Константин Зырянов считает, что Луису Энрике нужно больше времени на адаптацию.

Бразилец перешел в «Зенит » из «Ботафого» в январе. Он провел за команду из Санкт‑Петербурга 14 матчей, забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи.

– Можно ли считать открытиями весенней части сезона Педро и Луиса Энрике?

– Педро мне на дистанции в целом понравился. Помню, в матче за Суперкубок с «Краснодаром» был такой момент – Педро выходит на замену, хорошо идет с мячом в атаку, но при этом ему очень тяжело бежать в защиту.

«Видно, что еще не готов. Но мы даем ему время, чтобы поднабрал кондиций», – сказал мне тогда по этому поводу Сергей Богданович [Семак] на обратном пути из Волгограда.

И к весне мы действительно увидели другого Педро. При этом надо учитывать, что сезон парень отыграл практически без выходных. Он ведь за молодежную сборную Бразилии регулярно выступал. А это не тот случай, когда за три часа до команды добираешься. Для организма это непросто. Но я надеюсь, что со временем Педро еще наберет и будет приносить команде еще больше пользы.

А вот от Луиса Энрике , если честно, ожидал большего.

– В чем именно?

– Пока всего два гола. Да, оба красивые – в ворота «Краснодара» и «Спартака» – и две голевые передачи во встрече с «Рубином». Но, если честно, хотелось большего.

С другой стороны, Халку , с которым Энрике часто сравнивают, поначалу тоже было непросто встроиться в командную игру. Халк брал мяч и старался всех обыграть.

Однако со временем он разнообразил свой футбол, стал больше отдавать и все расцвело совсем другими красками. Соперники уже не бежали атаковать его вчетвером, потому что знали – в любой момент от Халка может пойти голевая.

Когда сейчас Луис Энрике сковывает двух‑трех игроков, те просто держат его левую ногу. Но он тоже уже расширяет свой арсенал по сравнению с тем, что было в начале. Плюс не стоит забывать об адаптации.

– В «Зенит» он приехал уже по ходу зимних сборов.

– Путешествие из Бразилии в Катар и ОАЭ – это одно. А когда потом в начале марта оттуда летишь в Санкт‑Петербург, это даже не для всех россиян комфортно. А что говорить о бразильце, который приехал из дома?

Ему времени на адаптацию нужно больше. Чудес в этом плане не бывает, – сказал бывший игрок «Зенита» Константин Зырянов .

«Московские команды бились с «Зенитом» в этом сезоне. Именно они не дали петербуржцам стать чемпионами». Зырянов об РПЛ