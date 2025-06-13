Каррера об аресте Промеса: «Если он виновен, будет правильно ответить за это. Сожалею о том, что с ним случилось»

Массимо Каррера высказался об аресте Квинси Промеса в ОАЭ.

Ранее сообщалось , что экс-форвард «Спартака» задержан в Дубае по запросу об экстрадиции от Нидерландов.

«Я сожалею о том, что с ним случилось, и что он переживает. Посмотрим, чем все закончится.

Если он виновен, то будет правильно ответить за это», – сказал бывший главный тренер «Спартака ».