Каррера об аресте Промеса: «Если он виновен, будет правильно ответить за это. Сожалею о том, что с ним случилось»
Массимо Каррера высказался об аресте Квинси Промеса в ОАЭ.
Ранее сообщалось, что экс-форвард «Спартака» задержан в Дубае по запросу об экстрадиции от Нидерландов.
«Я сожалею о том, что с ним случилось, и что он переживает. Посмотрим, чем все закончится.
Если он виновен, то будет правильно ответить за это», – сказал бывший главный тренер «Спартака».
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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