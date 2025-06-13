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Отступные Сильянова в «Локо» – 9 млн евро. Они действуют как для РПЛ, так и для Европы («РБ Спорт»)

Отступные Александра Сильянова в «Локо» – 9 млн евро.

24-летний защитник ранее продлил контракт с железнодорожниками до 2029 года. 

По информации «РБ Спорт», сумма отступных в новом соглашении футболиста составляет 9 млн евро. Она действительна как для клубов Мир РПЛ, так и для европейских команд.

Сильянов выступает за «Локо» с 2019 года. Его статистика – здесь

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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