Отступные Сильянова в «Локо» – 9 млн евро. Они действуют как для РПЛ, так и для Европы («РБ Спорт»)
Отступные Александра Сильянова в «Локо» – 9 млн евро.
24-летний защитник ранее продлил контракт с железнодорожниками до 2029 года.
По информации «РБ Спорт», сумма отступных в новом соглашении футболиста составляет 9 млн евро. Она действительна как для клубов Мир РПЛ, так и для европейских команд.
Сильянов выступает за «Локо» с 2019 года. Его статистика – здесь.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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