«Бавария» может продать Винлефа в «Динамо» Загреб за 2 млн евро. 19-летний защитник провел сезон в аренде в «Аустрии»
«Бавария» может продать Маттео Винлефа в «Динамо» Загреб.
По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, сумма трансфера составит около 1,8-2 млн евро, не включая бонусную часть. Право обратного выкупа не предусмотрено.
Действующее соглашение 19-летнего левого защитника с «Баварией» рассчитано до конца июня 2027 года.
В сезоне-2023/24 он дебютировал за мюнхенский клуб в Бундеслиге, проведя на поле 15 минут. Этот сезон Винлеф провел в австрийской «Аустрии», за которую сыграл в 37 матчах, забил гол и сделал два ассиста.
«Аль-Наср» хочет подписать Ким Мин Чжэ и ведет переговоры с его агентом. Защитник «Баварии» согласен на переход
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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