«Бавария» может продать Винлефа в «Динамо» Загреб за 2 млн евро. 19-летний защитник провел сезон в аренде в «Аустрии»

«Бавария» может продать Маттео Винлефа в «Динамо» Загреб.

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, сумма трансфера составит около 1,8-2 млн евро, не включая бонусную часть. Право обратного выкупа не предусмотрено.

Действующее соглашение 19-летнего левого защитника с «Баварией » рассчитано до конца июня 2027 года.

В сезоне-2023/24 он дебютировал за мюнхенский клуб в Бундеслиге, проведя на поле 15 минут. Этот сезон Винлеф провел в австрийской «Аустрии », за которую сыграл в 37 матчах, забил гол и сделал два ассиста.

«Аль-Наср» хочет подписать Ким Мин Чжэ и ведет переговоры с его агентом. Защитник «Баварии» согласен на переход