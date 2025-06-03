Виртц об инсайде про его желание забрать у Мак Аллистера 10-й номер в «Ливерпуле»: «Я уважаю игроков. Не надо верить всему, что пишут 🤡»

Флориан Виртц отреагировал на информацию о его желании играть под 10-м номером.

Инсайдер Флориан Плеттенберг вчера сообщил , что хавбек в случае перехода в «Ливерпуль » хотел бы взять десятку, как в «Байере ».

При этом сейчас в английском клубе она занята Алексисом Мак Аллистером .

Сегодня Виртц решил прокомментировать эту публикацию.

«Тому, кто говорит, что я хочу 10-й номер: я уважаю игроков.

Не надо верить всему, что пишут», – подчеркнул полузащитник и поставил эмодзи клоуна.