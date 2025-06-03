Виртц об инсайде про его желание забрать у Мак Аллистера 10-й номер в «Ливерпуле»: «Я уважаю игроков. Не надо верить всему, что пишут 🤡»
Флориан Виртц отреагировал на информацию о его желании играть под 10-м номером.
Инсайдер Флориан Плеттенберг вчера сообщил, что хавбек в случае перехода в «Ливерпуль» хотел бы взять десятку, как в «Байере».
При этом сейчас в английском клубе она занята Алексисом Мак Аллистером.
Сегодня Виртц решил прокомментировать эту публикацию.
«Тому, кто говорит, что я хочу 10-й номер: я уважаю игроков.
Не надо верить всему, что пишут», – подчеркнул полузащитник и поставил эмодзи клоуна.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Флориана Виртца
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