Альмейда и «Севилья» согласовали 3-летний контракт. Тренером интересовался ЦСКА

Матиас Альмейда, вероятно, возглавит «Севилью».

Экс-тренер АЕК достиг устной договоренности о контракте с испанским клубом до июня 2028 года, сообщает журналист Сесар Луис Мерло.

По данным источника, стороны обмениваются документами, сделка близка к завершению.

Ранее стало известно, что на Альмейду претендовал ЦСКА, чей прежний тренер Марко Николич близок к тому, чтобы возглавить АЕК.

В минувшем сезоне Ла Лиги «Севилья» заняла 17-е место, финишировав в одном очке от зоны вылета.