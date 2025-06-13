Альмейда и «Севилья» согласовали 3-летний контракт. Тренером интересовался ЦСКА
Матиас Альмейда, вероятно, возглавит «Севилью».
Экс-тренер АЕК достиг устной договоренности о контракте с испанским клубом до июня 2028 года, сообщает журналист Сесар Луис Мерло.
По данным источника, стороны обмениваются документами, сделка близка к завершению.
Ранее стало известно, что на Альмейду претендовал ЦСКА, чей прежний тренер Марко Николич близок к тому, чтобы возглавить АЕК.
В минувшем сезоне Ла Лиги «Севилья» заняла 17-е место, финишировав в одном очке от зоны вылета.
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Жаль, начинал перспективно
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Сесара Луиса Мерло в Х
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