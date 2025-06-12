Альмейда близок к назначению в «Севилью». Тренером интересовался ЦСКА
Матиас Альмейда, вероятно, не возглавит ЦСКА.
По информации журналиста Сесара Луиса Мерло, аргентинский тренер находится на продвинутой стадии переговоров с «Севильей».
Переговоры идут успешно уже несколько дней, и для достижения договоренности сторонам осталось согласовать последние детали.
Ранее сообщалось, что Альмейда является одним из главных кандидатов на пост главного тренера ЦСКА.
С 2022 по 2025 год Альмейда возглавлял АЕК.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?24051 голос
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Сесара Луиса Мерло
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