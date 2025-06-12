Альмейда близок к назначению в «Севилью». Тренером интересовался ЦСКА

Матиас Альмейда, вероятно, не возглавит ЦСКА.

По информации журналиста Сесара Луиса Мерло, аргентинский тренер находится на продвинутой стадии переговоров с «Севильей».

Переговоры идут успешно уже несколько дней, и для достижения договоренности сторонам осталось согласовать последние детали.

Ранее сообщалось, что Альмейда является одним из главных кандидатов на пост главного тренера ЦСКА .

С 2022 по 2025 год Альмейда возглавлял АЕК.