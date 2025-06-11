ЦСКА о поиске тренера: «С Личкой не обсуждали ни срок, ни сумму контракта. Также клуб не ведет переговоров с Черчесовым»
В ЦСКА опровергли слухи о переговорах с Марцелом Личкой и Станиславом Черчесовым.
«Ожидаемо много недостоверной информации. С Марцелом Личкой клуб не обсуждал ни срок, ни сумму контракта, о чем сейчас пишут. Насколько мы знаем, в планах у Марцела работа в Европе. Также клуб не ведет переговоров со Станиславом Саламовичем.
Комментировать каждую упомянутую в СМИ фамилию все же не будем. Но консультаций и разных контактов сейчас действительно много – сроки непростые, и в обсуждениях возникает много фамилий, что при этом вовсе не означает сделанный выбор или наличие переговоров по каждому из вариантов», – написал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.
Альмейда не соглашается возглавить ЦСКА. Тренер хочет найти работу в Европе («СЭ»)
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?21110 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости