Степашин о тренере для «Динамо»: «Он должен быть российский. Рассматривали Черчесова, но остановились на другой фигуре, о которой вы скоро узнаете. Хотя это секрет Полишинеля»
В «Динамо» высказались о поиске нового главного тренера.
«Мое мнение, что тренер должен быть российский. Я считаю, особенно сейчас, когда мы не играем на международной арене, что деньги тратить на иностранцев? У нас свои есть.
Мы рассматриваем разных представителей футбола, в том числе, Станислава Саламовича Черчесова. Остановились на другой фигуре, о которой вы скоро узнаете, хотя это секрет Полишинеля», – сказал член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин.
Ранее сообщалось, что московскую команду возглавит Валерий Карпин.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?21111 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Комсомольская правда»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости