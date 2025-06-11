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  • Степашин о тренере для «Динамо»: «Он должен быть российский. Рассматривали Черчесова, но остановились на другой фигуре, о которой вы скоро узнаете. Хотя это секрет Полишинеля»
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Степашин о тренере для «Динамо»: «Он должен быть российский. Рассматривали Черчесова, но остановились на другой фигуре, о которой вы скоро узнаете. Хотя это секрет Полишинеля»

В «Динамо» высказались о поиске нового главного тренера.

«Мое мнение, что тренер должен быть российский. Я считаю, особенно сейчас, когда мы не играем на международной арене, что деньги тратить на иностранцев? У нас свои есть.

Мы рассматриваем разных представителей футбола, в том числе, Станислава Саламовича Черчесова. Остановились на другой фигуре, о которой вы скоро узнаете, хотя это секрет Полишинеля», – сказал член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин

Ранее сообщалось, что московскую команду возглавит Валерий Карпин. 

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?21111 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Комсомольская правда»
logoСтанислав Черчесов
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Степашин
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