Промес об уголовном преследовании: «Это темное облако, которое висит над твоей головой. Что бы ни решил закон, я возьму на себя ответственность»
Напомним, суд в Амстердаме заочно осудил экс-игрока «Спартака» на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом. Его сторона подала апелляцию.
Ранее стало известно, что бывший игрок «Спартака» может вернуться в Нидерланды из ОАЭ, если его не арестуют. Адвокат футболиста подаст соответствующее ходатайство.
«Я не собираюсь лгать, что очень скучаю по Нидерландам и хотел бы вернуться. Люди также часто говорили, что я в бегах, но я уже некоторое время пытаюсь связаться с органами правосудия, чтобы решить этот вопрос.
Я хочу сам за себя отвечать [в суде] в Нидерландах и продолжить свою карьеру. Я готов несколько раз летать в Нидерланды и обратно, когда меня будут вызывать – тогда я смогу просто продолжать играть в футбол. Это то, чего я хочу».
О неявках на предыдущие заседания суда
«У меня были контрактные обязательства перед клубом («Спартаком» – Спортс’’). Когда я узнал, что мое дело рассматривается в Нидерландах, я уже был за границей, поэтому мне было трудно принять это решение и поехать в Нидерланды, поскольку у меня есть контрактные обязательства. Я не могу укусить руку, которая меня кормит. Я не такой».
О том, виновен ли он
«По совету моего адвоката я не могу комментировать такие вопросы. [Уголовные дела] – это темное облако, которое висит над твоей головой. Когда все закончится, что бы ни решил закон, я возьму на себя ответственность. Я уважаю правовую систему», – сказал Промес.