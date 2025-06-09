Промес об уголовном преследовании: «Это темное облако, которое висит над твоей головой. Что бы ни решил закон, я возьму на себя ответственность»

Квинси Промес высказался об уголовном преследовании.

Напомним, суд в Амстердаме заочно осудил экс-игрока «Спартака» на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом. Его сторона подала апелляцию.

Ранее стало известно , что бывший игрок «Спартака » может вернуться в Нидерланды из ОАЭ, если его не арестуют. Адвокат футболиста подаст соответствующее ходатайство.

«Я не собираюсь лгать, что очень скучаю по Нидерландам и хотел бы вернуться. Люди также часто говорили, что я в бегах, но я уже некоторое время пытаюсь связаться с органами правосудия, чтобы решить этот вопрос.

Я хочу сам за себя отвечать [в суде] в Нидерландах и продолжить свою карьеру. Я готов несколько раз летать в Нидерланды и обратно, когда меня будут вызывать – тогда я смогу просто продолжать играть в футбол. Это то, чего я хочу».

О неявках на предыдущие заседания суда

«У меня были контрактные обязательства перед клубом («Спартаком» – Спортс’’). Когда я узнал, что мое дело рассматривается в Нидерландах, я уже был за границей, поэтому мне было трудно принять это решение и поехать в Нидерланды, поскольку у меня есть контрактные обязательства. Я не могу укусить руку, которая меня кормит. Я не такой».

О том, виновен ли он

«По совету моего адвоката я не могу комментировать такие вопросы. [Уголовные дела] – это темное облако, которое висит над твоей головой. Когда все закончится, что бы ни решил закон, я возьму на себя ответственность. Я уважаю правовую систему», – сказал Промес .