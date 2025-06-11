Роберто Мартинес о Роналду: «Лучший игрок в истории Португалии и один из самых влиятельных в футболе. Криштиану сотворил историю, о нем всегда говорят – почти как о погоде»
Роберто Мартинес охарактеризовал Криштиану Роналду.
«Он в сборной и должен быть на самом высоком уровне. Но я думаю, что нужно понимать, какой этап в карьере переживает футболист. Он был игроком, сильной стороной которого был дриблинг, последнее движение. Теперь он игрок, который сотворил историю.
Он лучший игрок в истории Португалии и, вероятно, один из самых влиятельных игроков в футболе. Он больше, чем игрок, он – кумир. О нем всегда говорят – почти как о погоде.
Каждый день он старается совершенствоваться. Это очень заразительно. Тот факт, что он хочет становиться только сильнее, влияет на молодое поколение», – сказал главный тренер сборной Португалии.
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Жаль, начинал перспективно
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
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