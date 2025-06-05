«Если хотите, чтобы ваша команда вылетела из РПЛ, назначьте Гончаренко». Экс-капитан «Локомотива» НН Осколков о тренере
«Дела у «Пари НН» не то что не очень – по спортивному принципу они вылетели из Премьер-лиги.
Если вы хотите, чтобы ваша команда вылетела из Премьер-лиги, назначьте главным тренером Гончаренко.
Я опираюсь на факты, потому что он уже не в первый раз сподобился на такую ситуацию. Было уже с «Уралом».
Во-вторых, отвечать должен не только главный тренер, но и руководители, которые поставили его на эту должность. Отвечать должны и они в том числе.
Жалко нижегородских болельщиков, это трагедия для нижегородского футбола. Туда должен прийти хороший, грамотный специалист, которому дадут поработать. А не вот эта чехарда, когда тренера меняют чуть ли не каждые полгода», – сказал Осколков.
Ранее стало известно, что «Пари НН» уволит Гончаренко.
Клуб вылетел из Мир РПЛ по итогам стыковых матчей, но может остаться в лиге вместо «Химок» по решению исполкома РФС.
Осколков – бывший капитан нижегородского «Локомотива». За клуб он провел около 200 матчей.
Сейчас Осколков работает ассистентом главного тренера 2Drots Дмитрия Кузнецова.