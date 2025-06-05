«Если хотите, чтобы ваша команда вылетела из РПЛ, назначьте Гончаренко». Экс-капитан «Локомотива» НН Осколков о тренере

Альберт Осколков раскритиковал руководство и тренера «Пари НН».

«Дела у «Пари НН» не то что не очень – по спортивному принципу они вылетели из Премьер-лиги.

Если вы хотите, чтобы ваша команда вылетела из Премьер-лиги, назначьте главным тренером Гончаренко.

Я опираюсь на факты, потому что он уже не в первый раз сподобился на такую ситуацию. Было уже с «Уралом ».

Во-вторых, отвечать должен не только главный тренер, но и руководители, которые поставили его на эту должность. Отвечать должны и они в том числе.

Жалко нижегородских болельщиков, это трагедия для нижегородского футбола. Туда должен прийти хороший, грамотный специалист, которому дадут поработать. А не вот эта чехарда, когда тренера меняют чуть ли не каждые полгода», – сказал Осколков.

Ранее стало известно , что «Пари НН » уволит Гончаренко .

Клуб вылетел из Мир РПЛ по итогам стыковых матчей, но может остаться в лиге вместо «Химок» по решению исполкома РФС .

Осколков – бывший капитан нижегородского «Локомотива». За клуб он провел около 200 матчей.

Сейчас Осколков работает ассистентом главного тренера 2Drots Дмитрия Кузнецова.