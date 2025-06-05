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«Если хотите, чтобы ваша команда вылетела из РПЛ, назначьте Гончаренко». Экс-капитан «Локомотива» НН Осколков о тренере

Альберт Осколков раскритиковал руководство и тренера «Пари НН».

«Дела у «Пари НН» не то что не очень – по спортивному принципу они вылетели из Премьер-лиги.

Если вы хотите, чтобы ваша команда вылетела из Премьер-лиги, назначьте главным тренером Гончаренко.

Я опираюсь на факты, потому что он уже не в первый раз сподобился на такую ситуацию. Было уже с «Уралом».

Во-вторых, отвечать должен не только главный тренер, но и руководители, которые поставили его на эту должность. Отвечать должны и они в том числе.

Жалко нижегородских болельщиков, это трагедия для нижегородского футбола. Туда должен прийти хороший, грамотный специалист, которому дадут поработать. А не вот эта чехарда, когда тренера меняют чуть ли не каждые полгода», – сказал Осколков.

Ранее стало известно, что «Пари НН» уволит Гончаренко.

Клуб вылетел из Мир РПЛ по итогам стыковых матчей, но может остаться в лиге вместо «Химок» по решению исполкома РФС.

Осколков – бывший капитан нижегородского «Локомотива». За клуб он провел около 200 матчей.

Сейчас Осколков работает ассистентом главного тренера 2Drots Дмитрия Кузнецова.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал Дмитрия Кузнецова
logoУрал
logoПари НН
logoВиктор Гончаренко
logoпремьер-лига Россия
Альберт Осколков
logo2Drots
logoЛокомотив Нижний Новгород
logoWinline Медиалига
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