«Галатасарай» объявил о переговорах с Сане. Вингер прибыл в Стамбул
«Галатасарай» объявил о начале переговоров с Лероем Сане.
Вингер уже прибыл в Стамбул, 30 июня у него истекает срок контракта с «Баварией».
Сообщалось, что 29-летний игрок сборной Германии заключит соглашение с «Галатасараем» на 3 года с зарплатой 15 млн евро за сезон.
Фото: galatasaray.org
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Галатасарая»
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