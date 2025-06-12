«Галатасарай» объявил о переговорах с Сане. Вингер прибыл в Стамбул

«Галатасарай» объявил о начале переговоров с Лероем Сане.

Вингер уже прибыл в Стамбул, 30 июня у него истекает срок контракта с «Баварией».

Сообщалось , что 29-летний игрок сборной Германии заключит соглашение с «Галатасараем » на 3 года с зарплатой 15 млн евро за сезон.

Фото: galatasaray.org