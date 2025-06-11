Сане переходит в «Галатасарай» из «Баварии». Вингер подпишет контракт на 3 года с зарплатой 15 млн евро

Лерой Сане продолжит карьеру в Турции.

Ранее стало известно, что 29-летний вингер решил не продлевать контракт с «Баварией».

По информации The Athletic, футболист перейдет в «Галатасарай ». Стороны согласовали трехлетний контракт с зарплатой 15 миллион евро за сезон.

Интерес к Сане также проявляли «Арсенал », «Аль-Хилаль » и «Фенербахче ».

В минувшем сезоне Бундеслиги игрок провел 30 матчей, отличившись 11 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь .