Сане решил покинуть «Баварию». Вингер близок к переходу в «Галатасарай»

Лерой Сане покинет «Баварию».

Вингер «Баварии» не договорился с мюнхенцами о продлении контракта, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Клуб предлагал игроку соглашение на сумму 15 миллионов евро в год, фиксированная зарплата должна была составить 12-13 млн евро. Однако Сане ответил отказом и сообщил о решении покинуть команду.

29-летний футболист близок к переходу в «Галатасарай ». Турецкий клуб проявлял самый серьезный интерес к нему: в последние 2-3 недели были телефонные звонки, встречи и письменное предложение.

В минувшем сезоне Бундеслиги Сане провел 30 матчей, отличившись 11 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь .