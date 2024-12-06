Экс-генсек «Бешикташа» Шакул: «Зенит» хотел Зайнутдинова. Мы могли заработать 7,5 млн евро, но Бахтиер сказал: «В Россию точно не хочу»

«Зенит» предлагал «Бешикташу» более 7 млн евро за Бахтиера Зайнутдинова.

Об этом рассказал бывший генеральный секретарь турецкого клуба Каан Шакул.

Летом появлялась информация, что «Зенит» предлагал за Зайнутдинова 4,5 млн евро .

«Зенит » настойчиво хотел [подписать] Зайнутдинова. Мы могли заработать 7,5 млн евро, но Бахтиер сказал: «Я точно не хочу ехать в Россию. Я хочу проявить себя перед тренером». После этого мы отклонили предложение», – сказал Шакул.

В сезоне-2024/25 Зайнутдинов провел за «Бешикташ» 3 матча в чемпионате Турции. Подробную статистику полузащитника сборной Казахстана можно найти здесь .