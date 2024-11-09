Бахтиер Зайнутдинов: «Эдегор – ключевая фигура сборной Норвегии, а не Холанд. Он произвел сильное впечатление. Просто мастер!»

Бахтиер Зайнутдинов назвал Мартина Эдегора ключевым футболистом сборной Норвегии.

Сборная Казахстана сыграла вничью 0:0 против команды Норвегии в матче Лиги наций.

– После ничьей с Норвегией не появилось чувства гордости из-за того, что не позволили забить Холанду?

– Гордиться прежде всего должны наши защитники, которые хорошо опекали форварда «Манчестер Сити», ничего не дали ему создать.

Так что тут можно поаплодировать игрокам обороны сборной Казахстана.

– Как вам, кстати, Холанд на поле? Производит мощное впечатление?

– Все мы знаем возможности этого нападающего – машина по забиванию голов.

Но более сильное впечатление на меня произвел Эдегор. Просто мастер! После матча мы с партнерами обсуждали именно его, а не форварда «Сити». На мяче он очень силен.

Его, а не Холанда, я бы назвал ключевой фигурой в сборной Норвегии, – сказал полузащитник сборной Казахстана и «Бешикташа» Бахтиер Зайнутдинов.