Бахтиер Зайнутдинов: «Эдегор – ключевая фигура сборной Норвегии, а не Холанд. Он произвел сильное впечатление. Просто мастер!»
Сборная Казахстана сыграла вничью 0:0 против команды Норвегии в матче Лиги наций.
– После ничьей с Норвегией не появилось чувства гордости из-за того, что не позволили забить Холанду?
– Гордиться прежде всего должны наши защитники, которые хорошо опекали форварда «Манчестер Сити», ничего не дали ему создать.
Так что тут можно поаплодировать игрокам обороны сборной Казахстана.
– Как вам, кстати, Холанд на поле? Производит мощное впечатление?
– Все мы знаем возможности этого нападающего – машина по забиванию голов.
Но более сильное впечатление на меня произвел Эдегор. Просто мастер! После матча мы с партнерами обсуждали именно его, а не форварда «Сити». На мяче он очень силен.
Его, а не Холанда, я бы назвал ключевой фигурой в сборной Норвегии, – сказал полузащитник сборной Казахстана и «Бешикташа» Бахтиер Зайнутдинов.
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