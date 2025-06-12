Филиппо Индзаги покинет «Пизу» после выхода в Серию А и возглавит «Палермо»

Филиппо Индзаги возглавит «Палермо».

Сегодня 51-летний тренер подпишет с сицилийцами 2-летний контракт с опцией продления еще на сезон в случае выхода в Серию А.

По итогам минувшего сезона Индзаги вывел «Пизу» в высший дивизион. Клуб получит за него компенсацию в размере около 700 тысяч евро.

«Палермо » в минувшем сезоне занял в Серии Б 8-е место.