Филиппо Индзаги покинет «Пизу» после выхода в Серию А и возглавит «Палермо»
Филиппо Индзаги возглавит «Палермо».
Сегодня 51-летний тренер подпишет с сицилийцами 2-летний контракт с опцией продления еще на сезон в случае выхода в Серию А.
По итогам минувшего сезона Индзаги вывел «Пизу» в высший дивизион. Клуб получит за него компенсацию в размере около 700 тысяч евро.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: La Gazzetta dello Sport
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