Пирло или Ваноли могут возглавить «Пизу». Индзаги после выхода клуба в Серию А позволено рассматривать предложения от других клубов

«Пиза» рассматривает Андреа Пирло и Паоло Ваноли на случай ухода Филиппо Индзаги.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, будущее Индзаги остается неопределенным. Главному тренеру, выведшему клуб в Серию А, предоставлена возможность оценить все поступающие предложения.

Клуб, в свою очередь, продолжает определять возможных преемников тренера. Контакты с Пирло и Ваноли уже состоялись.

Ваноли, возглавляющий «Торино », должен встретиться с руководством клуба в выходные, чтобы обсудить свое будущее в команде.