Пирло или Ваноли могут возглавить «Пизу». Индзаги после выхода клуба в Серию А позволено рассматривать предложения от других клубов
«Пиза» рассматривает Андреа Пирло и Паоло Ваноли на случай ухода Филиппо Индзаги.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, будущее Индзаги остается неопределенным. Главному тренеру, выведшему клуб в Серию А, предоставлена возможность оценить все поступающие предложения.
Клуб, в свою очередь, продолжает определять возможных преемников тренера. Контакты с Пирло и Ваноли уже состоялись.
Ваноли, возглавляющий «Торино», должен встретиться с руководством клуба в выходные, чтобы обсудить свое будущее в команде.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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