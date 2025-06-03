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  • «Бавария» готова заплатить 200-400 тысяч евро за участие Та на клубном ЧМ. Мюнхенцы считают «безумными» требования «Байера» в 5 млн евро
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«Бавария» готова заплатить 200-400 тысяч евро за участие Та на клубном ЧМ. Мюнхенцы считают «безумными» требования «Байера» в 5 млн евро

«Бавария» пытается договориться с «Байером» об участии Джонатана Та в клубном ЧМ.

В конце мая мюнхенцы подписали контракт с 29-летним центральным защитником, выступавшим за клуб из Леверкузена. Сообщалось, что «Байер» просит несколько миллионов евро, чтобы позволить «Баварии» включить Та в заявку на клубный чемпионат мира.

По информации TZ, леверкузенцы требуют компенсацию в размере 5 млн евро за потенциальное участие Та в клубном ЧМ. Руководство «Баварии» считает это требование «безумным» и готово выплатить лишь от 200 до 400 тысяч евро.

В случае, если «Баварии» не удастся договориться с «Байером» до окончания дополнительного трансферного окна, которое продлится с 1 по 10 июня, Та сможет сыграть на клубном ЧМ не раньше четвертьфинала – мюнхенцы смогут включить его в заявку лишь начиная с 1 июля.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: TZ
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