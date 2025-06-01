«Байер» может запросить включение Эллиотта или Куансы в сделку с «Ливерпулем» по Виртцу
Харви Эллиотт заинтересовал «Байер».
Инсайдер Флориан Плеттенберг сообщает, что леверкузенцы думают о том, чтобы запросить включение полузащитника в сделку с «Ливерпулем» по Флориану Виртцу. Другой вариант – защитник Джарелл Куанса.
Отмечается, что окончательного решения пока не принято. Переговоры продолжаются.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
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