«Байер» может запросить включение Эллиотта или Куансы в сделку с «Ливерпулем» по Виртцу

Харви Эллиотт заинтересовал «Байер».

Инсайдер Флориан Плеттенберг сообщает, что леверкузенцы думают о том, чтобы запросить включение полузащитника в сделку с «Ливерпулем » по Флориану Виртцу . Другой вариант – защитник Джарелл Куанса .

Отмечается, что окончательного решения пока не принято. Переговоры продолжаются.