Антони интересен «Ювентусу». Вингер «МЮ» вряд ли вернется в «Бетис» и ищет новый клуб (UOL)
Антони может перейти в «Ювентус».
Вингер «Манчестер Юнайтед» стал одной из трансферных целей туринского клуба, сообщает UOL. С начала года футболист хорошо оценен руководством «бьянконери», которое теперь изучает возможность проявления более предметного интереса в летнее трансферное окно.
Вторую половину прошедшего сезона бразилец провел в «Бетисе» на правах аренды. Его возвращение в испанский клуб представляется маловероятным – из-за этого игрок ищет новый клуб на следующий сезон.
Статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: UOL
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