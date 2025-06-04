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Антони интересен «Ювентусу». Вингер «МЮ» вряд ли вернется в «Бетис» и ищет новый клуб (UOL)

Антони может перейти в «Ювентус».

Вингер «Манчестер Юнайтед» стал одной из трансферных целей туринского клуба, сообщает UOL. С начала года футболист хорошо оценен руководством «бьянконери», которое теперь изучает возможность проявления более предметного интереса в летнее трансферное окно. 

Вторую половину прошедшего сезона бразилец провел в «Бетисе» на правах аренды. Его возвращение в испанский клуб представляется маловероятным – из-за этого игрок ищет новый клуб на следующий сезон. 

Статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь

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РоссияСборная России по футболу
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НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: UOL
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