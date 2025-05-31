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Антони попрощался с «Бетисом»: «Я попал из рая в ад, радость исчезла, мир потускнел, я стал сомневаться в себе, своем таланте и страсти к футболу. Но с вами я снова начал улыбаться»

Антони попрощался с «Бетисом».

Вингер выступал за испанскую команду на правах аренды из «Манчестер Юнайтед» с февраля этого года.

«Сегодня заканчивается одна из самых прекрасных глав в моей жизни. И прежде чем я переверну последнюю страницу, я должен сказать вам, почему вы были и всегда будете такими особенными для меня.

С самого детства футбол был для меня не просто мечтой или «единственным шансом изменить свою жизнь», как говорят многие люди. Для меня это было нечто большее. Это было моей радостью. В то время как другие видели в футболе выход, я видел в нем вход. Только в нем я чувствовал себя полноценным. Я считал минуты до того, как смогу поиграть с мячом. Игра не была спасением; это было нечто другое, это было чистое счастье.

Жизнь увела меня далеко от фавел, и я побывал в большом мире. Я уехал из Бразилии, играл в Голландии, Англии... Я перестал быть ребенком и стал отцом. Многое изменилось... но футбол всегда был со мной. Он всегда был моим пристанищем. Пока однажды все не рухнуло. Из рая в ад. Мяч перестал попадать в цель, радость исчезла, мой мир потускнел, и я начал сомневаться в себе, своем таланте и страсти к футболу. Вот тогда футбол преподнес мне последний подарок. Вас.

Когда я приехал сюда, я не знал, чего ожидать. Но в своих самых смелых мечтах я представлял именно то, что и увидел на самом деле. С первого шага в этом клубе я почувствовал что-то новое. Это было как возвращение домой, как будто я заново открыл ту часть себя, которую, как я думал, потерял. С вами я снова начал улыбаться. С вами я стал ребенком, которым был раньше. Тем, кто любил футбол всем сердцем. С вами футбол снова стал любовью. Настоящей любовью.

Спасибо, что приняли меня как члена семьи. Спасибо, что вернули мне радость игры в футбол. И спасибо, что напомнили мне, почему я влюбился в эту игру. Мой дом, мои люди, «Бетис» навсегда», – сказал Антони

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Антони
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