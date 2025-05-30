«Бетис» может выкупить часть прав на Антони, продление аренды на год маловероятно. Встреча с «МЮ» запланирована на следующую неделю

«Бетис» настроен сохранить Антони.

По сведениям Marca, испанский клуб хочет, чтобы арендованный у «Манчестер Юнайтед » бразилец остался как минимум еще на один сезон.

На следующей неделе представители клубов встретятся и обсудят возможные сценарии. Продление аренды еще на год возможно, но наименее вероятно, поскольку «МЮ» хочет вернуть хотя бы часть потраченных на бразильца денег.

В связи с этим «Бетис » рассматривает возможность приобретения части прав на Антони . В случае, если вингер продолжит играть хорошо, оба клуба могут заработать на его продаже после ЧМ-2026.

Отмечается, что Антони придется пойти на финансовые уступки, чтобы остаться в Испании .