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Совладелец «Интер Майами» о Месси: «Хотим, чтобы он завершил карьеру здесь. Я настроен оптимистично, мы сделали все возможное, чтобы Лео чувствовал себя как дома»

В «Интер Майами» надеются, что Лионель Месси завершит карьеру в клубе.

Месси подписал контракт с американским клубом летом 2023 года на 2,5 года – до конца сезона МЛС 2025.

«Я ранее говорил, что моя мечта – чтобы игрок под номером 10 открыл наш новый стадион в марте. Это решение зависит от Месси. Мы хотим, чтобы Месси завершил карьеру здесь.

Несколько месяцев назад я говорил, что новости по этому поводу должны появиться летом, но, надеюсь, это произойдет как можно раньше. Я настроен оптимистично, потому что мы сделали все возможное, чтобы Лео чувствовал себя как дома, чтобы ему было комфортно.

Я всегда говорил, что он настоящий боец, он хочет побеждать. Надеюсь, мы сможем вместе завоевать множество трофеев в «Интер Майами» в ближайшие годы. Мы ждем момента, чтобы сообщить болельщикам хорошие новости о Лионеле Месси», – сказал совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас. 

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И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
logoЛионель Месси
Хорхе Мас
logoИнтер Майами
logoСборная Аргентины по футболу
logoМЛС
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