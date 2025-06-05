Агуэро об «Интер Майами» на КЧМ: «Это важно для клуба и болельщиков по всему миру. На Месси хотят посмотреть все, он лучший игрок мира»

Серхио Агуэро оценил значение участия «Интер Майами» на клубном чемпионате мира.

«Думаю, это очень важно для «Интер Майами», особенно с учетом того, что там играет Лео [Месси ]. И я думаю, что для болельщиков по всему миру было очень важно, чтобы «Интер Майами» также был включен в список [участников турнира], потому что мы знаем, что Месси – один из тех игроков, которого хотят увидеть все, хоть это и может кого-то обидеть.

Поэтому я думаю, что будет здорово увидеть, как «Интер Майами» играет против других команд, и особенно посотреть на эту версию Месси в «Интер Майами», который сейчас выигрывает все в МЛС . Они выиграли трофей, чего не было несколько лет, а может, они никогда ничего не выигрывали. И я думаю, что это новый вызов для «Интер Майами » и особенно для Лео. Зная его, он постарается выложиться по максимуму, потому что, как и в любой другой ситуации, он совершенно не хочет проигрывать.

И я думаю, что на это нужно обратить внимание, потому что когда Лионель играет против вас, то даже если он плох на протяжении 88 минут, вы знаете, что в последние две минуты он может забить, пробить со штрафного или внезапно создать момент. Потому что, в конце концов, он лучший игрок в мире, и он в любой момент может навредить вам, потому что он лучший» – сказал экс-форвард сборной Аргентины .