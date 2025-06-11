Куртуа о КЧМ: «Реал» всегда участвует в турнирах, чтобы побеждать – мы в числе фаворитов, вероятно. Важен любой трофей»

Тибо Куртуа назвал «Реал» одним из фаворитов клубного чмепионата мира.

«Любые трофеи важны, и остальные клубы участвуют в турнире заслуженно, благодаря своим достижениям в соответствующих регионах, так что для меня это очень важно. Это шанс выиграть еще один трофей и новый турнир, и мы не относимся к этому легкомысленно. Я уже говорил, что в этом клубе можно сделать мало такого, чего не было раньше, поэтому приятно получить еще один шанс.

Мы всегда участвуем в турнирах, чтобы побеждать, и, вероятно, являемся одними из фаворитов. Мы хотим играть на победу. Мы сделаем все возможное, чтобы пройти как можно дальше», – сказал вратарь «Реала ».