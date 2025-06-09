Морган о Роналду: «Списан со счетов как «слишком старый», но продолжает играть на элитном уровне, забил в полуфинале и финале Лиги наций, стал ключевым фактором победы Португалии»

Пирс Морган указал на успехи Криштиану Роналду в 40-летнем возрасте.

Журналист опубликовал фотографию форварда сборной Португалии , плачущего после победы в Лиге наций .

«Посмотрите, что это для него значит.

Списан со счетов как «слишком старый» в 40 лет, но продолжает играть в футбол на элитном уровне. Забил в полуфинале, забил в финале. Ключевой фактор в завоевании трофея Португалией.

Еще одна невероятная глава в легендарной карьере ⁦Криштиану », – написал Морган .