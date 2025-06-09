Морган о Роналду: «Списан со счетов как «слишком старый», но продолжает играть на элитном уровне, забил в полуфинале и финале Лиги наций, стал ключевым фактором победы Португалии»
Пирс Морган указал на успехи Криштиану Роналду в 40-летнем возрасте.
Журналист опубликовал фотографию форварда сборной Португалии, плачущего после победы в Лиге наций.
«Посмотрите, что это для него значит.
Списан со счетов как «слишком старый» в 40 лет, но продолжает играть в футбол на элитном уровне. Забил в полуфинале, забил в финале. Ключевой фактор в завоевании трофея Португалией.
Еще одна невероятная глава в легендарной карьере Криштиану», – написал Морган.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14294 голоса
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Пирса Моргана
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